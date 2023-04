De beroemdste auto ter wereld staat te koop

Door: BV

Niet gewoon ‘een’ Aston Martin zoals van James Bond, maar dé Aston DB5 vàn James Bond. Dat wordt wel eens de beroemdste auto ter wereld genoemd. De DB5 werd door de Britse topspion voor het eerst bestuurd in Goldfinger, uit 1964. Maar ook in Thunderball, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, Casino Royale, Skyfall en Spectre komt een DB5 in beeld.

Te koop voor miljoenen

Het exemplaar dat RM Auctions, ongetwijfeld voor miljoenen, zal veilen in het mondaine Monterey aan de Amerikaanse westkust, is gebruikt voor films na Goldfinger. Het eerste exemplaar werd door het productiehuis geprepareerd met alle snufjes die 007 nodig zou kunnen hebben. Voor de daarop volgende films leverde Aston Martin, inmiddels overtuigd van de marketingwaarde, zelf de auto’s. Dit is één van twee door de fabriek geprepareerde exemplaren. Alle gadgets aan boord niet gemaakt om één keer te werken, zoals bij de eerste geconverteerde DB5, maar herhaaldelijk.

Alles wat een topspion nodig heeft

Deze DB5 is voorzien van onder meer uitschuifbare bumperbeugels, een oliesprayer, een uitklapbaar kogelscherm, machinegeweren, een rookgordijn, draaiende nummerplaten, een schietstoel en een radarscherm in het dashboard.

De auto werd over een periode van 4 jaar uitgebreid gerestaureerd. In Zwitserland, dus je weet dat het handenvol geld kostte. Dat geldt voor mechaniek en koetswerk, maar ook voor de Bond-snufjes.