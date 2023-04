Porsche verkoopt nu ook wraps

Door: BV

We hebben het natuurlijk niet over de tarwe- of maïspannenkoeken met beleg, hoewel Porsche die wellicht ook verkoopt, ergens in één of andere cafetaria van het bedrijf. We hebben het over de gigantische stickers waarin je - vandaar de naam - een auto inpakt. Dat is inmiddels al een jaar of tien een beetje een rage. Ze beschermen je koetswerk en - vooral - je kan er knotsgekke kleuren of designs in krijgen zonder dat je je auto moeilijk verkoopbaar maakt.

Second Skin

Porsche wil nu ook een deel van de koek. Onder een ‘Second Skin’ gedoopt programma zal je voor de Porsche 991 (na de facelift), de huidige 992, de 718 Cayman en de 718 Boxster specifieke wraps kunnen bestellen. Er zijn racing designs en een selectie opvallende kleuren.

Hoeveel is een Porsche-zegel waard?

Natuurlijk is je keuze, zowel in stijlen als kleuren, beperkt. Zoek je zelf een bedrijf dat wrapt, kan je natuurlijk kiezen wat je wil. Voor minder geld ook. De prijs van het merk is pittig. Had je anders verwacht. Een kleurenwrap kost 4.000 euro, een design 5.500. Een agent van Porsche komt de wagen ophalen en weer leveren. En het belangrijkst van al: het werk komt met een ‘Porsche Approved Guarantee’. Geen idee wat dat precies van extra’s oplevert (bijna elke installateur geeft waarborgen), maar de klant vindt het ongetwijfeld erg belangrijk.