Renault presenteert nieuwe elektrische Zoe

Door: BV

De best verkopende elektrische auto van Europa is geen Tesla of Audi. Het is ook geen Nissan Leaf. Het is de Renault Zoe. En daarvan heeft het merk met de ruit zopas de tweede generatie voorgesteld. Net op tijd om de Peugeot e-208 en de Opel Corsa e, twee nieuwkomers in het segment, te mennen.

Herkenbaar

Net als bij de jongste Clio, blijft de Corsa erg herkenbaar. Hij ziet er wat volwassener uit. At is het voornaamste. Zo blijven ditmaal ook de iets te ver gezochte blauwe accenten (zoals op het logo) achterwege. Van die nieuwe Clio leent de Zoe alvast ook het digitale instrumentarium, met een specifiek design weliswaar, en de verticaal georiënteerde middenconsole.

Verder rijden

Maar alle aandacht gaat natuurlijk naar de nieuwe accu en elektromotor. De eerste is nu 52kWh groot. Dat was 40. Je geraakt nu met één batterijlading 389km ver. En toch werd de batterij niet groter. Renault voegt nu ook een 135pk sterke elektromotor aan het aanbod toe. Die gaat naar 100km/u in 10 tellen en vooral: hij sprint van 80 naar 120km/u in 7,1 seconde. Dat laatste is 2,2 tellen sneller dan de 110pk sterke variant die we al kennen van generatie 1. Beide versies zijn begrensd op 140km/u.