Porsche 718 Boxster Spyder en Cayman GT4

Door: BV

Porsche introduceert in één klap twee nieuwe versies van de 718. De Boxster krijgt een Spyder en de Cayman een GT4. Hoewel ze elk een specifiek uiterlijk krijgen - de Cayman GT4 een vaste achtervleugel en een functionele diffuser en de Spyder een unieke achterpartij met twee bulten en een zwevend opgesteld derde remlicht - zijn ze technisch erg gelijkaardig.

30mm verlaagd en PASM standaard

Beiden hebben ze een aangescherpt chassis en beschikken ze over een vierliter zescilinder boxermotor die gekoppeld wordt aan aan handgeschakelde zesbak. 420pk en 450Nm sterk is de combinatie, wat betekent dat beide modellen in amper 4,4 seconden naar 100km/u kunnen accelereren. Ze zijn allebei meer dan 300km/u snel, maar de Spyder heeft 1km/u marge, en de GT4 4km/u.

Vanzelfsprekend geniet elk model niet alleen een specifieke buitenaankleding, maar ook een exclusief interieur. Een sportstuurwiel en een bekleding waarin rijkelijk gebruik gemaakt wordt van Alcantara, zijn de hoogtepunten.