Officieel: dit is de BMW 8-Serie Gran Coupe

Door: BV

De BMW 8-Reeks bestond reeds als Coupé en Cabriolet. En, sinds kort, ook telkens een M-variant. Nu introduceert het merk ook de 8-Serie Gran Coupé. Daarmee is het gamma nu op vlak van opbouw identiek aan dat van de 6-Serie van de vorige generatie.

Langer dan de tweedeurs

De Gran Coupé heeft z’n naam niet gestolen. In vergelijking met de 'gewone' tweedeurs wordt die immers flink langer. Er komt op een haar na 23cm bij. Beide assen schuiven 20cm verder uit elkaar. Er moest immers ruimte gecreëerd worden voor een extra set portieren. En de achterbank moest afstuderen van ‘geschikt voor sporadisch gebruik’ naar ‘volwaardig’. De ruimte voor de achterpassagiers nam met bijna 20cm toe in de lengte, en bijna 9cm in de hoogte. Zelfs de koffer is groter. Daarin past bijna 20l meer dan in de Coupé. Toch rekte BMW het model niet louter uit. Hoewel het bijna niet te zien is, staat de voorruit verticaler en is hij hoger. Een glazen dak is overigens standaard, maar er komt straks wel een sportieve uitvoering met een dak in carbon. Daar kan je tot nader order niet doorheen kijken.

Aan de binnenkant zijn de verschillen veel kleiner. Het ganse dashboard is identiek. 12,3” digitaal instrumentarium en 10,25” groot infotainmentsysteem incluis. Maar er is wel een andere achterbak (40:20:40 gedeeld). Een hoogtepunt: de lederen zetels met cobra-vormgeving. Optioneel, vanzelfsprekend.

Aanbod

Bij de lancering biedt BMW meteen drie motoren aan. Het gaat om 3-liter zescilinder turbo (340pk, 500Nm, 0-100 in 4,9 seconden, top 250km/u), een even grote zescilinder turbodiesel (320pk, 680Nm, 0-100 in 5,2 seconden, top 250km/u). Mocht je dat toch nog te slap vinden, dan is er altijd nog de M850i. Die heeft 8 cilinders, twee turbo’s en 4,4L slagvolume. Goed voor 530pk en 750Nm en een sprinttijd van 3,9 seconden.

BMW toont de 8-Serie GC voor het eerst aan het grote publiek op het Autosalon van Frankfurt dat in september gehouden wordt.