Officieel: de nieuwe Peugeot 2008

Door: BV

Kort nadat de eerste beelden van de nieuwe Peugeot 2008 via een achterpoortje het web op sijpelden, geeft het Franse merk nu alle informatie vrij. Echt verrassende informatie zit daar niet bij. Door de sterk doorgedreven platformstrategie van automerken tegenwoordig, is het niet moeilijk om te gissen wat de technische kenmerken zullen zijn. Wat gisteren nog giswerk was, is nu feit.

Het belangrijkste nieuws is niet dat de 2008 nu lijkt op een kleine broer van de 5008 en 3008. Die modellen zijn immers erg succesvol. Net zo voorspelbaar is de aanwezigheid van dezelfde dagrijlichten als de grotere 508.

Groter dan voorganger

De 2008 is wel een flinke scheut groter dan voorheen. In de lengte komt er 14cm bij. In de breedte meet hij 1,7m en in de breedte wordt dat 1,54m. In de koffer past voortaan 360l.

Kies je brandstof

Uitzonderlijk, voorlopig tenminste, is dat de 2008 verkrijgbaar wordt met drie verschillende aandrijfopties: benzine, diesel of elektriciteit. De benzines zullen allemaal drie cilinders tellen en 1,2 liter groot zijn, maar je hebt wel keuze uit 3 vermogensversies. Van 100, over 130 tot 150pk. Er is slechts één diesel aangekondigd: een vijftienhonderd met 100pk. En dan is er nog de EV-variant. Voorzien van een elektromotor van 136pk en een 50kWh accuset die onder de vloer leeft en dus geen koffervolume vreet. De e-2008 zal zo’n 300km rijbereik hebben.

De prijzen, horen we je vragen? Helaas, daarvoor is het nog te vroeg.