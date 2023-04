Mustang Shelby GT 500: krachtiger was een Ford nog nooit

Door: BV

Een paar decennia geleden zat je met een pk of 250 al in supercar-territorium. Inmiddels vind je dergelijk vermogen in een hatchback met wat peper en zout. Sportwagens moeten zo stilaan 500pk en meer hebben. En het is nog lang niet gedaan met de vermogenswedloop. Kijk maar naar de Ford Mustang Shelby GT500. Die wordt straks de krachtigste straatlegale Ford van allemaal. Met zo maar eventjes 760pk.

Hopen vermogen en trekkracht

En alsof zo’n berg paarden nog niet genoeg is, zijn het ook nog eens ijverige beestjes. Een knoert van een supercharger die bovenop de tot 5,2l uitgeboorde V8 wordt gevezen brengt de trekkracht ook nog eens op 850Nm.

Ford is nog niet echt loslippig over de cijfertjes van de extreme Mustang. Die oogt trouwens zoals hij presteert. De centrale was na de upgrades niet echt meer onder de motorkap in te passen en vergde meer koellucht. Maar over zo’n zaken valt Shelby niet. Dan zit er maar gewoon een gat in, afgedekt met wat louvres. Erg ‘hotrod’.

Snelheidsbegrenzer

De acceleratietijd is onbekend. De topsnelheid kennen we wel, want de fabrikant heeft voor de gelegenheid een begrenzer geïnstalleerd. Bij 290km/u. Er zijn immers ook nog componenten die het model deelt met alle andere Mustangs en je wil natuurlijk wel dat alles vast blijft hangen…