Is dit de eerste bruikbare ‘groene’ bestelwagen?

Er zijn al heel wat merken die een elektrische bestelwagen aanbieden. Je vind ze onder meer bij Nissan, Mercedes, Peugeot en Renault. Allemaal bestelwagens die dezelfde beperkingen hebben als elektrische auto’s: je rijdt er niet ver mee en vervolgens moeten ze een hele tijd laden. En niet zelden geven ze een hoop van hun laadvermogen prijs omwille van het gewicht van de accu.

Weinig zinvol

Voor slechts een handvol ondernemingen is zo’n elektrische bestelauto zinvol. Je mag niet ver moeten rijden, het gebruik moet perfect voorspelbaar zijn (geen onverwachte interventies bijvoorbeeld) en wat je versleept mag niet te veel wegen. Post- en koerierdiensten en misschien nog ergens een bakker die een ronde doet en je hebt het zowat gehad…

Bestelwagen met range-extender

Maar deze bestelauto van London EV Company, dat vooral bekend is als producent van de London Taxi, biedt een alternatief. De bestelwagen biedt ruimte voor twee europallets, kan 800kg dragen en heeft een elektrisch rijbereik van 130km (accu: 31kWh). En vooral: als de accu leeg is, schakelt hij gewoon over op een 1,5l benzinemotor die als range-extender dienst doet. Daarmee kan je nog eens 600km ver rijden. Voor die onverwachte interventie, of die uitzonderlijke lange rit.

Ook voor ons?

De verkoop van de LEVC LCV (aan de naam kan nog wat gewerkt worden), begint halverwege volgend jaar. Engeland is eerst aan de beurt, maar daarna is het de beurt aan ‘andere landen’. Of hij er ook komt het met stuur links is niet expliciet bevestigd.