SQ8 zet door: snelle Audi's alleen met diesel

Door: BV

Er komt een Audi SQ8 met benzine. Over een paar maanden. En die wordt wellicht niet voor de Europese markt. Die is voor minder CO2-geobsedeerde werelddelen. Bij ons wordt dit de SQ8: met een 4,4l V8 biturbo diesel en 48V mild-hybrid elektrisch systeem dat ook nog eens een elektrische compressor omvat. Een krachtige groene diesel, want we mogen dieselgate nu wel stilaan eens vergeten, niet?

Een joekel van een diesel

Die diesel is, dat had je al in de gaten, een joekel. 435pk en 900Nm sterk is hij. We kennen ‘m al uit de SQ7. Ook al een snelle geblokte Audi die alleen diesel lust. De kolos moet beteugeld worden bij 250km/u en de sprint naar 100 is al in 4,8 seconden gepiept.

Ah ja, over die CO2 of het verbruik gesproken. Dat zegt Audi er niet bij, maar in de VW Touareg is diezelfde centrale met 421pk goed voor een verbruik van 7,4l/100km. En - je kent de werkwijze van de groep wel - onderhuids verschillen die niet zo veel. De SQ8 heeft standaard vierwielaandrijving en een achttrapsautomaat.

Hey Audi

De SQ8 krijgt ook voor het eerst een spraaksturing die herkent wanneer je de auto aanspreekt. Een beetje zoals het ‘Hey Mercedes’ van het MBUX-systeem, maar we weten uit ervaring dat je wel erg gefascineerd moet zijn door dergelijke systemen om daar ook echt iets aan te hebben. Audi beweert ook dat de SQ8 data gevoed krijgt die weet wanneer een verkeerslicht op groen zal springen. Dat willen we wel eens in werking zien…