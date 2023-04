We weten nu wel hoe de nieuwe Land Rover Defender eruit ziet

Door: BV

In september stelt Land Rover de nieuwe Defender voor. Een auto waar even reikhalzend als argwanend naar wordt uitgekeken. Want het icoon laat zich natuurlijk niet zomaar vervangen. Nu al lijkt het erop dat de Britten de puristen links laten liggen. Zeg gerust dat de nieuwe Defender tegelijk z’n illustere voorganger én de vorige, hoekige, Discovery moet vervangen. Hij zal luxueuzer zijn, hoogtechnologischer. Een automaat is waarschijnlijk, luchtophanging welhaast zeker, een onafhankelijke ophanging staat buiten discussie. Er komen ten minste twee versies - een korte ter vervanging van de Defender 90 en een lange die de Defender 110 vervangt.

Geheim design

Voor zo’n sterk geanticipeerde auto wist Land Rover het design lang geheim te houden. Maar nu, in de laatste rechte lijn naar de lancering, komen er barsten in de dam. Lego, dat wel vaker autosets maakt, kreeg al vroeg beelden van de nieuwe Defender van Land Rover doorgespeeld. De speelgoedfabrikant zal immers kort na de lancering van het nieuwe model een Technics doos met 2.573 onderdelen uitbrengen. Daarvan lekte afgelopen weekend deze afbeelding uit.

De eerste previews

Inmiddels geeft Land Rover selecte groepjes klanten, vooraanstaanden en journalisten de eerste previews van het model. Details zijn geheim en foto’s zijn er ten strengste verboden. Veiligheidsagenten zullen er met argusogen speuren naar wie z’n GSM durft bovenhalen, maar iemand presteerde het toch om een kiekje te maken. Niet aan de buitenzijde, maar binnenin, van het instrumentencluster. Daarop figureert de Defender toch en zo sijpelt het definitieve ontwerp toch nog te vroeg uit. Er is echter een troostprijs voor LR - ondanks de lekken, die de nodige aandacht genereren, zijn de details (voorlopig) nog veilig.