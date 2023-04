Kia XCeed is er

Door: BV

De Kia Ceed-familie is weer een telg rijker nu de introductie van de XCeed, een crossover, realiteit is.

Onderhuids, zo zullen we verder nog uit de doeken doen, is die XCeed niet zo speciaal. Hij staat immers op dezelfde bodemgroep als de andere leden van de Ceed-familie en loopt gewoon tussen de andere versies van de band in de Slowaakse fabriek van het merk. Maar aan de buitenkant zou je dat niet zeggen. Natuurlijk draagt hij de familiesmoel, maar hij is ook wat langer, breder, en heeft 4,2cm extra bodemvrijheid. Alleen de voordeuren zijn uitwisselbaar. Alle andere koetswerkpanelen zijn nieuw. En ja, vanzelfsprekend oogt de XCeed wat stoerder. Maar er wordt geen karikatuur van gemaakt. Door de koets wat op te blazen werd ook de koffer groter. Die bedraagt nu 426l.

Aan de binnenkant zijn de gelijkenissen met de reguliere Ceed wel groot. Eigenlijk laat Kia zich vooral verleiden tot wat andere accenten, sierlijsten en stoffen om een andere sfeer te scheppen. Op één detail na: de XCeed zal verkrijgbaar zijn met een digitaal instrumentarium. Een primeur voor Kia.

Gekende bodemstructuur

Onderhuids zijn de aanpassingen zoals gezegd beperkt. De motoren worden uit de rest van het Ceed-aanbod overgenomen. Je hebt er achtereenvolgens een 1.0, 1.4 en 1.6 benzine met vermogens van 120, 140 en 204pk. Diesels zijn er ook. Twee om precies te zijn en ze zijn telkens 1,6l groot, maar hebben verschillende vermogens: 115 en 136pk.

De XCeed zal zich ondanks alle uiterlijk vertoon alleen aan de voorwielen door het verkeer slepen. Het overgrote deel van de SUVs in het segment doet dat tenslotte ook. De aanpassingen aan het onderstel situeren zich ter hoogte van de ophanging. Die krijgt andere veren, dempers, stabilisatorstangen en hydraulische einddempers. Kwestie van het hogere zwaartepunt te kunnen combineren met een strak en verfijnd weggedrag. Of dat ook allemaal gelukt is, weten we je voor de winter te zeggen. Dan komt de XCeed op de markt.