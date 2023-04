BMW designchef verdedigt gigantische grille

Door: BV

Adrian van Hooydonk, de designchef van BMW, deed een serie interviews. Een onvermijdelijk onderwerp tijdens de gesprekken met vertegenwoordigers van Britse media? De gigantische grille die verscheen op de BMW 7-Reeks en X7. Van Hooydonk ging in de verdediging.

Kwestie van smaak

De Nederlander countert kritiek met, nogal wiedes, te stellen dat het oordeel over de grille vooral “een kwestie van smaak is”. En hij gaat verder dat er vanzelfsprekend verschillen zijn in internationale smaak, dat de Europeanen met die grille in hun maag zitten, maar dat de Chinezen het allemaal fantastisch vinden. Of om het met zijn woorden te zeggen “de Chinezen reageren goed op het aangepaste uiterlijk”.

Te veel gelijkenissen

Van Hooydonk gaf ook inzicht in de motivatie voor de bekritiseerde stilistische keuze. Het management had immers doorgeseind dat de herkenbaarheid van de top-Beemer te wensen overliet. Te veel mensen hadden moeite om de modellen uit de 5- en 7-Reeks uit elkaar te houden. “Dat moest beter”, gaf hij te kennen, “en bij een facelift kan je nu eenmaal niet zo veel elementen aanpakken”. De herkenbaarheid van individuele modellen is ook bij Audi en Mercedes een kwaal.