Ferrari 250 GTO is officieel kunst

Door: BV

Automerken beschermen vanzelfsprekend hun designs. Aan de binnenkant, met patenten en octrooien voor technische innovaties, maar ook aan de buitenzijde. Maar er is een probleem: zo’n bescherming is beperkt in de tijd. Na een decennium of vijf, vervalt de wettelijke barrière tegen namaak.

Iconisch model beschermen

Voor de meeste automodellen is dat geen probleem. Maar zo af en toe is er eens een iconisch model, dat ook na vijftig jaar nog liefhebbers aantrekt. Dan ontstaat een markt voor kopieën of replica’s. Onder meer de Porsche 356, vooroorlogse Bentleys en wat exclusieve Ferrari’s vallen ten prooi aan die kopieerdrift. Maar voor de meest waardevolle Ferrari van allemaal, de 250 GTO, is er nu een oplossing.

Officieel kunst

Een Italiaanse rechtbank erkende de 250 GTO, waarvan slechts 36 exemplaren werden gebouwd, officieel als een kunstwerk. Dat betekent dat er, ondanks het wegvallen van de officiële bescherming van het design, stappen kunnen ondernomen worden tegen eventuele inbreukmakers. Of Ferrari de actie bij de rechtbank inleidde met een bepaald doel, is nog onbekend. De Ferrari 250 GTO is inmiddels letterlijk zijn gewicht in goud waard.