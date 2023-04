Meer geweld van Audi: S8

Door: BV

Audi serveerde ons de jongste tijd al enkele snelle modellen, veelal aangedreven door dieselmotoren. Maar de S-uitvoering van gammatopper A8 krijgt geen dieselmolen onder de kap, maar een 4-liter TFSI achtcilinder met twee turbo’s en een microhybridesysteem. Audi zal met die combinatie klanten proberen afsnoepen van de snelste BMW’s en Mercedessen waarop het AMG-logo prijkt.

Begrensd

Zoals dat hoort bij dit soort van auto’s aan vermogen geen gebrek. De topsnelheid blijft dan wel elektronisch begrensd op 250km/u, hoe snel je daaraan geraakt is van groter belang. Niet minder dan 571pk en 800Nm gooit de V8 er tegenaan.

Aan cijfertjes in het perscommuniqué van Audi geen gebrek. Zo kunnen we je zeggen dat er 38 rijhulpsystemen aan boord zijn, dat de nieuwe adaptieve ophanging de hellingshoek van het koetswerk van 5 graden naar 2,5 graden terugbrengt in snel genomen bochten. We weten ook dat het microhybridesysteem elke 100km 0,8l brandstof uitspaart in een reële gebruikscyclus en dat er niet alleen vier aangedreven maar ook vier sturende wielen zijn. Maar hoe veel de S8 precies verbruikt, wordt nog niet door Ingolstadt de ether ingestuurd. En een acceleratietijd is er evenmin.

In Europa is de specifiek uitgedoste S8 (er zijn vanzelfsprekend unieke stijlkenmerken aan binnen- en buitenkant) er alleen in de variant met conventionele ‘korte’ wielbasis, maar in de VS, Korea en China wordt voor het eerst ook een S8 L met lange wielbasis leverbaar.