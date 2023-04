Belgische automarkt gaat verder achteruit in juni

Door: BV

Afgelopen maand juni werden in ons land 51.081 nieuwe wagens geregistreerd. Een jaar geleden waren dat er nog 54.999. Het cijfer vertegenwoordigt een daling van 11% ten aanzien van 2018, maar vakorganisatie Febiac relativeert de cijfers: “2018 was een uitzonderlijk jaar voor de nieuwe automarkt, met het op één na beste resultaat ooit in België”. En ook: “De introductie van de WLTP-testcyclus voor nieuwe auto’s vanaf september 2018 dwong de automarkt immers tot een versnelde verkoop en inschrijving van NEDC-voertuigen”. De sectororganisatie wijdt de zwakkere cijfers nu aan de kunstmatig opgeklopte autoverkoop vorig jaar.

De verkoopstabel over de eerste zes maanden van het jaar laat, met 310.488 nieuw ingeschreven auto’s, een daling van 6,3% ten aanzien van de eerste jaarhelft van 2018 optekenen.

Renault werkte zich afgelopen maand weer naar de toppositie met 5.764 nieuwe ingeschreven auto's. Het merk wist zelfs nog een stijging van 8,2% ten aanzien van vorig jaar te realiseren. Volkswagen staat met 4.903 stuks op twee, na een klap van liefst 22%. Peugeot staat op het laagste ereschavot met 3.650 stuks (-11,7%).

Massaal meer vrachtwagens ingeschreven

In juni daalde ook de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen met 6,1%. Toch werd het eerste semester afgesloten met 43.721 voertuigen, wat een toename van 2,4% van de inschrijvingen weerspiegelt.

Vanaf 15 juni verplicht Europa de aanwezigheid van een digitale tachograaf voor alle nieuwe ingeschreven zware vrachtvoertuigen. Een hoop operatoren in de sector profiteerde ervan om nog snel vrachtwagens aan te kopen. Dat zie je aan de cijfers. Vrachtwagens tot 16 ton MTM: + 76%. Vrachtwagens met een MTM van meer dan 16 ton: + 84%.

Bij de tweewielers is in juni ook een daling van 9,6% te zien, ofschoon de excuses van Febiac hier niet van toepassing zijn.