Lamborghini almaar minder exclusief

Door: BV

De afgelopen maanden verkocht Lamborghini precies dubbel zo veel auto’s als een jaar eerder. Dit jaar verwacht CEO Stefano Domenicali op meer dan 8.000 nieuwe Lambo’s uit te komen. De reden: het verkoopssucces van de Urus. Die SUV stuwt de verkoop bijna in z’n eentje naar de nieuwe recordhoogten. Maar, zo zegt Lamborghini voor de zoveelste keer: “Het merk moet wel exclusief blijven”. Probeer dat maar eens te rijmen.

Meer winst dankzij Urus

De Urus deelt z’n ingewanden in tegenstelling tot de sportwagens met middenmotor, met andere modellen uit het VW-concern. Hij kost daarom veel minder om te maken. Volgens Automotive News is het rechtstreekse gevolg daarvan dat Lambo’s winstmarges nu vergelijkbaar zijn met die van de grootste rivalen van het merk. Bovendien voorspelt de Italiaanse autofabrikant een verdere toename van de omzet. In 2018 werd 1,42 miljard euro gerealiseerd, in 2019 moet dat 1,7 miljard euro zijn. “Maar”… zo voegt Domenicali eraan toe, “we zullen niet meer dan 10.000 auto’s per jaar bouwen om de exclusiviteit te waarborgen”.

Hybrides zijn onvermijdelijk

Lamborghini zal de komende tijd fors moeten investeren in hybride- en plug-in-hybride systemen. Tegen 2025 zullen die in het ganse gamma terug te vinden zijn. Maar van een louter elektrische auto is vooralsnog geen sprake. “Geen interesse van de klanten”, zegt Lamborghini daarover. De opvolger van de Huracan krijgt wel een turbomotor in plaats van een atmosferische krachtbron. De Aventador zal z’n atmosferische V10 wellicht behouden.