BMW bouwde écht een X7 pickup

Door: BV

Je kan geen SUV lanceren of ergens op internet timmert er wel iemand in photoshop een exemplaar om tot pickup. Maar deze X7 werd door BMW zelf omgebouwd. En niet gewoon digitaal. Hij bestaat echt. Hij is door het bedrijf zelf gemaakt naar aanleiding van de Motorrad Days. Het gaat met andere woorden vooral om de motorfiets die er achterop staat. BMW zelf bouwt eigenlijk niets waarmee je die kan vervoeren.

Tien maanden werk

In de fabriek in München werd tien maanden lang gewerkt aan de concept car. Dat betekent dat het werk eraan al begon voor de wereld de X7 voor de eerste maal te zien kreeg. Dat was immers pas het geval in oktober van vorig jaar. BMW offerde een prototype op voor het project. Die is na z’n testcarrière toch niet verkoopbaar.

Achterop staat een BMW F 850 GS-motor. Om ervoor te zorgen dat die in de laadbak past, werd de achterpartij van het model 10cm verlengd. En dan nog kan de tweewieler er alleen op, met de laadklep in de open positie. Dan wordt het bed in plaats van 1,4 meter meteen 2 meter lang. De derde zitrij waarover de X7 beschikt, werd geofferd, maar de eerste twee zetelrijen zijn nog intact. Er is met andere woorden nog steeds ruimte voor vijf inzittenden.

Lichter

De X7 pickup weegt zowaar 200kg minder dan de gesloten X7. Er werd intensief gebruik gemaakt van met carbon versterkte kunststof. Onder meer het dak, de achterdeuren en de laadklep werden in dat materiaal vervaardigd.