Ford gebruikt VW-platform voor toekomstige EVs

Door: BV

De stoeipartij tussen Ford en VW is nog lang niet over. De beslissing om de ontwikkelingsprogramma’s van bedrijfsvoertuigen op elkaar af te stemmen (lees: ze samen te bouwen) was slechts voorspel. De krachten werden ook al gebundeld voor wat de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s betreft. En nu lijkt Ford het eerste grote merk te zijn dat VW’s platform voor elektrische auto’s wil gebruiken.

MEB voor iedereen

Volkswagen gaf eerder al aan dat het z’n flexibele elektrische platform, het MEB-onderstel, ter beschikking wilde stellen van andere automerken. Een beslissing die Toyota overigens dwong tot een soortgelijk besluit. Ford is de eerste grote autobouwer die met VW in zee gaat. Aan een raamakkoord wordt op dit ogenblik de laatste hand gelegd.

De Duitsers waren duidelijk op zoek naar meer afzetvolume voor hun MEB-architectuur, maar ook voor Ford is een akkoord een zegen. De Amerikaanse gigant investeerde de jongste jaren wel in elektrificatie, maar een geheel elektrische modellijn staat er nog in de kinderschoenen. Door bij VW MEB te kopen, kan Ford de ontwikkelingstermijn voor elektrische auto’s met jaren inkorten.

Het Duitse platform is erg flexibel. Het kan accu’s van verschillende formaten accomoderen en zal onder meer gebruikt worden voor een compacte hatchback, een crossover en een elektrische minibus.