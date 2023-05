Fiat koopt monsterlading versnellingsbakken bij ZF

Door: BV

Fiat Chrysler koopt in de toekomst een achttrapsautomaat van ZF. Dat is op zich niet verrassend - die bak van Duitse makelij is razend populair, vooral bij premiummerken. Het gaat in dit geval om een nieuwe variant die vanaf 2022 in productie wordt genomen. FCA zal de versnellingsbakken in een reeks verschillende producten gebruiken. De transmissie is voorzien voor auto’s met zowel achter- als vierwielaandrijving en zal ook dienst doen in voertuigen met voorwielaandrijving, voor zover de motor in de lengterichting is ingebouwd.

Met elektrische ondersteuning

De nieuwe generatie van de transmissie in kwestie krijgt een ingebouwde elektromotor die vertragingsenergie kan recupereren, maar ook bijstand kan verlenen wanneer extra vermogen wordt gevraagd.

De kleine modellen van het merk combineren voorwielaandrijving met een dwars ingebouwde motor (zoals gebruikelijk is in de betrokken segmenten) en zullen de transmissie bijgevolg niét ingebouwd krijgen.

Op één na grootste order ooit

ZF is in z’n nopjes met het order. Dat is het op één na grootste uit z’n geschiedenis. Slechts drie maanden geleden plaatste BMW de grootste bestelling die de toeleverancier ooit had zien binnenlopen.