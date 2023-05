Eerste* elektrische Mini is een feit

Door: BV

De eerste elektrische Mini! Maar, wacht even. Dat klopt niet. Er was al eens een Mini met stekker. Die speelde echter een bijrol en daarom denkt het merk we die vergeten zijn. En natuurlijk klinkt het beter om met primeurs uit te pakken.

Een bijrol is beslist niet wat Mini voor de Mini Cooper SE in gedachten heeft. Het wil er zo veel mogelijk van verkopen. Kwestie van de gemiddelde uitstoot van het merk naar beneden te krijgen. Dat moet immers van Europa.

Prettig rijdend

Intussen wil Mini natuurlijk ook gewoon zichzelf blijven. En daarom moet de Mini Cooper SE leuk blijven om mee te rijden. Een 184pk en 270Nm sterke elektromotor is daarvoor cruciaal. Dat moet voor wat pep zorgen. De voorwielen slepen de elektrische Mini in 7,3 seconden naar 100km/u terwijl een laag zwaartepunt (de 32,6kWh accu zit natuurlijk onder de vloer) de stabiliteit moet garanderen. Bij 150km/u is de pret wel uit - dan wordt het model begrensd.

Het ongetwijfeld gepeperde prijskaartje wil Mini doen vergeten door meer technologie in de compacte driedeurs te proppen (waaronder een slim navigatiesysteem dat je naar een laadpaal leidt als je die nodig hebt) en hem een uniek uiterlijk te geven. De kleine Brit wil zich dan wel groen positioneren - geel is de gekozen accentkleur.