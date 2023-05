Bentley toont de GT van de toekomst

Door: BV

100 jaar Bentley. Daar hoort een feestje bij. Met kaviaar en champagne stellen we ons voor. En natuurlijk ook met een showcar. Deze EXP 100 GT. Een volledig elektrische luxe gran turismo, die je al een blik moet gunnen op de Bentley van 2035. Ver genoeg in de toekomst omdat je dan niet meer zou weten wat de Britten beloofd hebben.

Elektrisch en zelfrijdend

Toekomstige batterijtechnologie zal naar verwachting vijf keer de huidige energiedichtheid bieden. Op die basis kan Bentley beloven dat deze 5,8m lange en 2,4 meter brede (er zal nog wat aan de infrastructuur gewerkt moeten worden) concept car in amper 15 minuten naar 80% van zijn accucapaciteit kan worden geladen. Is hij helemaal vol, dan kan het 1.900kg zware gevaarte 700km ver rijden.

De prestaties moeten natuurlijk tot de verbeelding spreken. Vier elektromotoren leveren een vermogen van maximaal 1.340pk en bijna 1.500Nm. Hij moet in amper meer dan 2,5 seconden in staat zijn om naar 100km/u te spurten en bereikt een topsnelheid van 300km/u. Maar dat is alleen voor wanneer z’n bestuurder zin heeft in sturen. In alle andere gevallen zal de Bentley helemaal autonoom rijden en wellicht zo'n prestaties niet etaleren. Anders voelen de inzittenden zich wellicht een ei in een klutser.

Drie interieurconfiguraties

Het interieur, dat je overigens door middel van allerlei biometrie in de gaten houdt, kent drie verschillende zitconfiguraties. Je kiest maar wat je uitkomt. Bentley roept ook een virtuele assistent (misschien is butler hier een beter woord) in het leven. Die moet de inzittenden bijstaan en pamperen, door hun gewoonten te leren kennen. Een massage te activeren, zelf de zijdelingse steun van zo’n zetel bijstellen en meer van dat aardigs.

Nogmaals; de eerste twee productiegeneraties is er geen sprake van een gelijkaardige Bentley. En tegen dan is hij wellicht vergeten. Maar nu is het toch maar mooi uitpakken van het Britse luxemerk.