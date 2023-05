Hypercar uit Ethel: Lotus Evija

Door: BV

Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig met een hypercar op de proppen komt. Zelfs Lotus, dat ooit gewoon naam maakte met verschietachtig efficiënte rij-ijzers die gewoon betaalbaar waren (min of meer), doet er nu aan mee. Dit is de Evija. En hij is ook meteen helemaal elektrisch.

Het uiterlijk van die Lotus, dat ligt al vast. Hij lijkt een beetje op de meeste andere hypercars van het moment. De vorm wordt immers gedicteerd door aerodynamica en zo. Er komen niet meer dan 130 stuks van en deze plaatjes dienen vooral om de portefeuilles van klanten week te maken. Lotus heeft er maar 130 nodig. De prijs is ongetwijfeld aanzienlijk, maar ook nog geheim. Ergens in de toekomst lekt die wel uit.

Meer dan 200 mijl per uur

Voor de rest: een hele hoop beloften. Zo belooft Lotus een ‘streefvermogen’ van 2.000pk, ‘amper’ 1.680kg (niet eens zo weinig, maar er moet natuurlijk een accu in en dan is het wel indrukwekkend), een actieradius van meer dan 400km en een topsnelheid van meer dan 420km/u of 200 mijl per uur. Een beetje lastig als de autonomie minder is dan de topsnelheid, want hoe kan je dan ooit effectief 200 mijl ver geraken op een uur, zelfs louter theoretisch?

Midden 2020 wordt de auto realiteit, in de veronderstelling dat de telefoon in Ethel inmiddels roodgloeiend staat.