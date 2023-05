Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ Shooting Brake: tot 421pk en 270km/u

Door: BV

Mercedes profiteerde van het Goodwood Festival of Speed om de nieuwe CLA 45 4Matic + een eerste keer in actie te laten komen. Nu, nauwelijks een handvol dagen later, onthullen ze de (iets) praktischere variant van de compacte sedan. We hebben het over de Mercedes-AMG CLA 45 4Matic + Shooting Brake. De snellere broer van de 35 AMG Shooting Brake en 'echte' AMG van het assortiment.

De twee krachtigste liters ter wereld

De nieuwe CLA 45 AMG Shooting Brake behoudt een benzine van twee liter, met twee turbo’s. Volgens het merk is het de krachtigste tweeliter viercilindermotor ter wereld. Hij komt in twee versies. In de 'basisversie' ontwikkelt dit aluminiumblok een kracht van 387pk. De tweede is uitgedost met het beroemde achtervoegsel 'S', wat in dit geval overeenkomt met een winst van 34 pk voor een totaal van 421 pk (381 pk voor het vorige model). Het maximale koppel van de S-versie neemt toe van 475 tot 500 Nm (480 Nm voor de basisversie). Elke versie is standaard gekoppeld aan de AMG Speedshift-versnellingsbak met dubbele koppeling en acht versnellingen.

De motoren geven de Shooting Brake vleugel. De sprint naar 100 km/u duurt slechts 4,0 seconden in het geval van de S en één tiende langzamer voor de basisversie. De krachtigste uitvoering piekt bij 270 km/u. Een snelheid die ook de basisversie kan bereiken, als en alléén als het vakje AMG Driver's Package aangestipt is op de lijst met opties (anders is het nodig om tevreden te zijn met 250km/u). Om een goede vertraging te garanderen, is het beest uitgerust met geventileerde schijven 350 mm voor 330 mm achter.

Technologisch arsenaal

Het koppel wordt verdeeld tussen de assen door het AMG Performance 4Matic + tractiesysteem en varieert volgens de geselecteerde rijmodus, of automatisch wanneer de gripomstandigheden dit vereisen. Dit systeem omvat een achterdifferentieel met AMG Torque Control-technologie. Het is een torsievectorverdeler die onafhankelijk werkt op de wielen van de achteras dankzij twee elektronisch gestuurde multidisc-koppelingen (één aan elke uitgang van het differentieel).

Digitale instrumentatie en sportinterieur

De nieuwe Shooting Brake is natuurlijk van hetzelfde ontwerp als vierdeurs coupé, op het achterste deel na. De kofferbak is groter en biedt nu een laadvolume van 505 liter. Dat is identiek aan dat van een minder exotisch gemotoriseerde shooting brake.

Het interieur maakt wel verschil: de zetelbekleding combineert leder met microvezel en er zijn rode details. Een grijze en zwarte interieurconfiguratie met gele accenten is optioneel beschikbaar. Het digitale instrumentarium (met een 12,3” dual screen in één unit) en de nieuwste generatie van het Mercedes MBUX-systeem is standaard. Dat heeft een virtuele assistent die in staat is om te reageren op geavanceerde spraakopdrachten die je aanvat met ‘Hey Mercedes’. In theorie tenminste.