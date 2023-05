Nieuwe VW-handbak bespaart 5g CO2/km

Door: BV

Er zijn heel wat merken die gebruik maken van extern (door een toeleverancier zoals ZF) geproduceerde versnellingsbakken, maar de Volkswagen-groep doet dat niet. Het bedrijf heeft nu een nieuwe handgeschakelde transmissie klaar: de MQ281. En dat is, zo zeggen de Duitsers, een flinke verbetering. Onder meer het milieu vaart er wel bij.

Voor wie zich graag verdiept in de interne productiecodes bij VW: de eenheid zal de huidige transmissievarianten met interne typeaanduiding MQ250 volledig en die met MQ350 gedeeltelijk vervangen.

De nieuwe MQ281 is gebaseerd op een concept met 2,5 aandrijfassen en wordt gekenmerkt door een maximale spreidingsfactor van 7,89. Dit zorgt enerzijds voor goede prestaties bij het vertrekken – ook bij zware voertuigen met grote wielen (want: SUVs) – en bevordert anderzijds de zogeheten downspeeding, het (brandstofbesparende) rijden in hoge versnellingen bij lage toerentallen. Hij heeft een koppelbereik van 200 tot 340Nm.

Ingrepen om de efficiëntie te verhogen

Maar hoe bereik je nu meer efficiënte binnenin zo’n versnellingbak? Wel, door bijvoorbeeld de smering verder te optimaliseren. VW zegt dat de nieuwe bak toekomt met slechts 1,5l olie die er levenslang kan inzitten. Er werd ook een nieuw lagerconcept ontwikkeld. Er worden lichter lopende lagers met contactarme dichtingen gebruikt. Tegelijk kreeg de transmissie een nieuwe behuizing. Die werd virtueel getest en geoptimaliseerd. Dat levert een sterkere structuur op die bovendien minder ongewenste neveneffecten, zoals geluid en trillingen oplevert. VW claimt daardoor een beter rijcomfort in combinatie met tot 5g/km minder CO2-afgifte.

De MQ281 zal geproduceerd worden in de fabrieken van Barcelona (Spanje) en Cordoba (Argentinië). De nieuwe Passat is de eerste die ervan gebruik zal maken.