Nieuwe Corvette: middenmotor voor zacht prijsje

Door: BV

Exotisme: een sportauto met middenmotor. Er waren doorheen de jaren wel enkele uitzonderingen. Auto’s met een centrale motor die je voor relatief weinig geld op de kop kon tikken. Een Toyota MR2 bijvoorbeeld. Zonder uitzondering waren ze een stuk minder potig dan hun tegenhangers van gerenommeerde (vaak Italiaanse) sportwagenmerken.

De nieuwe Corvette

Zoals aangekondigd stelde Chevrolet de nieuwe C8 Corvette voor. Ja, met middenmotor. Daar werd doorheen de jaren, al sinds het prille begin van de legendarische sportwagenreeks, over nagedacht. Het kwam echter nooit tot serieproductie. Tot nu.

Centraal in de ‘Stingray’ gedoopte ‘Vette’ zit nog steeds een knoert van een V8. 6,2l groot en 495pk of 640Nm sterk (met Z51-performance-pakket). Dat wordt later overigens nog een hoop meer. De aandrijving gebeurt via een achttrapsautomaat en alleen de achterwielen krijgen het vermogen te verwerken.

De helft van een Porsche

Dat is allemaal niet onverwacht. Wat dat wél is: z’n prijskaartje. Corvette maakt straks ongetwijfeld best indrukwekkende prestaties bekend (daarvoor is het nu nog te vroeg). In tegenstelling tot de budget-sportauto’s van weleer. En toch zal de Amerikaan z’n sportauto op de kop kunnen tikken voor (relatief gezien) een prikje. De Corvette wordt er al vanaf $ 60.000 leverbaar. De helft van de prijs van een Porsche 911, die bij ons overigens nog eens duurder is.

De pret is overigens nog niet uit, want de yanks hebben nog een primeur: voor het eerst bouwen ze de Corvette ook met het stuur rechts. Fans in Engeland, Japan en Australië wrijven zich al in de handen. En ook bij ons kriebelt het. Enige voorzichtigheid is echter geboden. De Europese fiscaliteit zal immers roet in het eten strooien en minstens de prijs de hoogte in sturen. Ja, misschien wel tot het dubbele.