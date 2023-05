Alpine A110 doet luxueus met Carlex

Door: BV

Je kan heel wat zeggen over de Alpine A110. Dat deden we ook - lees de test hier. Je zal daar echter niet lezen dat hij bijzonder luxueus is. Dat past niet bij z’n eerder spartaanse instelling. Om gewicht te besparen en de kostprijs niet de pan uit te laten swingen wordt er eerder zuinig omgesprongen met leder. Dat was niet naar de zin van tuner Carlex, die vond dat het er allemaal gerust wat luxueuzer uit mocht zien.

Veel stikwerk, maar geen gesleutel

Aan de technische specificaties wordt niet geraakt. Z’n 1,8l turbomotor ontwikkelt nog steeds 250pk en 320Nm. In normale omstandigheden is dat goed voor een top van 250km/u en een sprinttijd naar 100km/u van 4,5 seconden. Een snellere versie in inmiddels ook al aangekondigd. Het is echter niet uitgesloten dat de Alpine in deze vorm een tiende of twee prijsgeeft. Daarover zegt de Poolse tuner niets.

Aan de cabine werd immers een berg leder toegevoegd. De zetels, dakhemel, centrale console, dakstijlen, het dashboard en de deurpanelen werden allemaal op (hoofdzakelijk) wit leder getrakteerd. De blauwe sierlijsten werden behouden en door Carlex aangevuld met blauwe vloermatten. Al bij al genoeg om de cabine behalve sportief ook uitgesproken luxueus te maken.