Eindelijk: Toyota geeft Prius PHEV volwaardige achterbank

Door: BV

In de meeste conventionele auto’s heb je plaats voor vijf inzittenden. Zo ook in de Toyota Prius. Hij is voldoende breed en heeft een achterbank uit één stuk. Logisch dus. Niet? Ook de stekkerhybride van het model, de Prius PHEV, heeft een conventionele doorlopende achterbank, maar gek genoeg géén homologatie voor vijf inzittenden. Er zat ook geen gordel in het midden. Een besparing van luttele euro’s, die de Toyota echter een flinke handicap opleverde ten aanzien van enkele van z’n directe concurrenten. Daarin kan je immers bijna altijd vijf inzittenden schikken.

Plaats voor vijf

Toyota heeft dat inmiddels ook in de smiezen. De Prius wordt voor het nieuwe modeljaar 2020 licht onder handen genomen. Er zijn wat nieuwe materialen voor de binnenzijde, je kan 17-duims lichtmetaal krijgen en een zwarte metaalkeur wordt aan het kleurenpallet toegevoegd. Maar de voornaamste aanpassing is de introductie van een volwaardige achterbank. In stekker-Prius passen voortaan vijf inzittenden.

Aan de prestaties van de PHEV doet dat overigens niets. Hij rijdt louter elektrisch nog steeds 45km ver en z’n papieren verbruiksgemiddelde blijft 1,3l/100km (28g/km/CO2). Toyota behoudt ook het optionele zonnepaneel. Dat kan per dag tot 5 kilometer extra elektrische autonomie opleveren.