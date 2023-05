Volvo verkoopt meer, verdient minder, bespaart

Door: BV

Tijdens de eerste zes maanden van 2019 wist Volvo niet minder dan 340.286 nieuwe auto’s uit te leveren. Een jaar eerder waren dat er nog 7,3% minder. Een record waar ongetwijfeld enkele flessen champagne (of bessensap - de Zweden zijn eerder bescheiden) voor werden gekraakt. Maar er zat tegelijk ook een vlieg in het glas, een domper op de feestvreugde. Volvo kan z’n recordcijfers immers niet omzetten in winst.

Handelsspanningen

Tijdens de eerste helft van 2018 kon de Zweeds-Chinese autobouwer nog 7,8 miljard Zweedse kronen (bijna 800 miljoen euro) op z’n rekening bijschrijven. Dat cijfer slonk dit jaar ondanks de toegenomen verkopen naar 5,5 miljard Zweedse kronen (iets meer dan 500 miljoen euro). Volvo herschikte z’n wereldwijde productie om de gevolgen van de handelsspanningen tussen de VS en China te beperken, maar kan niet vermijden dat de resultaten eronder lijden.

750 man aan de deur

CEO Hakan Samuelsson kondigde maatregelen aan om de kosten te beperken. Er werd in de lonen gesneden en zo’n 750 posities, voornamelijk voor consultants, werden geschrapt. Dat zal dit jaar een besparing opleveren van zo’n 1 miljard Zweedse kronen (ruwweg 100 miljoen euro). Tijdens de tweede jaarhelft zal Volvo ‘extra maatregelen nemen’ waarvan de resultaten volgend jaar zichtbaar moeten zijn. Wat die precies inhouden, is niet bekend.