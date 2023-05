Ook facelift voor Audi SQ7

Door: BV

Audi’s snelste Q7 gaat inmiddels ook al ruim drie jaar mee. De bescheiden(er) gemotoriseerde versies hebben er inmiddels een opsmuksessie opzitten en dan kan het vlaggenschip natuurlijk niet achter blijven.

Dezelfde potige diesel

Aan de 4-liter twin-turbo V8 diesel wordt niet geraakt. Nog steeds 435pk en 900Nm sterk is die. En hij stuwt het gevaarte nog altijd in amper 4,8 seconden naar 100km/u en verder door naar een elektronisch gelimiteerde topsnelheid van 250km/u. Naast vierwielaandrijving is ook vierwielbesturing nog steeds standaard en wie het maximum uit de kast wil op vlak van vertraging, stipt in de optielijst ook nog eens de (dure, natuurlijk) carbon-keramische remmen aan.

Vooral detailwijzigingen

Maar zo’n facelift moet natuurlijk vooral een frisse adem brengen. Daarom moeten er enkele dingen anders. Soms om den brode. Zo zijn de rechthoekige uitlaten vervangen door ronde exemplaren. De volgende keer kan dat dan weer precies achterom gebeuren. Erboven zit trouwens en achterklep met een meer horizontale nadruk. Zie de sierlijst. Aan de buitenzijde merk je voorts nog de traditionele items op. Andere bumpers, lichtunits die er hoogtechnologischer uitzien, andere velgen en hertekende zijschorten. Niets dat de SQ7 radicaal verandert.

Binnenin meer nieuws. Of toch nieuws waar z’n eigenaar vaker mee geconfronteerd zal worden. De boordplank omvat nu immers, net als bij de gewone gefacelifte Q7, een layout met twee horizontale schermen in grotendeels in glanzend zwart plastic - excuseer, pianolak - uitgevoerd sierlijsten. Audi gaat overstag en laat de draai/drukknop voor de bediening achterwege. Voortaan is het ook hier touchscreen dat de klok slaat.