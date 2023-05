Zo warm wordt het straks in je auto

Door: BV

We staan voor enkele van de warmste dagen die België sinds het begin van de metingen (in Ukkel sinds 1833). Misschien wordt het straks zelfs dé warmste dag ooit gemeten. Dan is het in je auto vanzelfsprekend ook niet meer aangenaam. Maar hoe warm wordt het daar nu écht? We hebben de antwoorden.

Afhankelijk van de omstandigheden

Natuurlijk wordt de temperatuur in de auto door een hele hoop verschillende zaken beïnvloed. Consumentenorganisatie VAB dat enkele jaren geleden de test deed, noteerde verschillen op basis van lakkleur, de aanwezigheid van een zonnescherm en filters in de beglazing (die zijn met name bij moderne auto’s nadrukkelijker aanwezig). Isolerend materiaal speelt vanzelfsprekend ook een rol, net als het voertuigtype en de aanwezigheid van het populaire glazen dak, bijvoorbeeld.

Een lichte auto is frisser

Een lichte lakkleur weerkaatst het zonlicht meer en absorbeert minder warmte. Daarom is een witte auto het koelst en een zwarte het warmst. Maar, zo concludeerde VAB destijds, het verschil is niet hemelsbreed. Hooguit 10%, werd er gezegd.

Oppassen voor brandwonden!

VAB vergeleek de buitentemperatuur, de temperatuur van de lucht in de auto, maar ook die van contactoppervlakken zoals het stuur, de zetel en het dashboard. Veertig graden, zoals het vandaag wellicht wordt, was het toen niet. De auto werd zes uur lang blootgesteld aan een temperatuur van maximaal 31 graden. Maar ook die metingen spreken al boekdelen. Na zes uur was de temperatuur in een donkere auto opgelopen tot 50°. De zetel had dan al de temperatuur van 78°, het stuur was 80° warm en de temperatuur van het dashboard piekte al op 92°.

Het is met andere woorden oppassen voor brandwonden. Die kan je oplopen vanaf een langere blootstelling aan 42 graden of meer. Temperaturen boven 70 graden zijn ronduit gevaarlijk en kunnen al na luttele seconden brandwonden opleveren.

Aanbevelingen

VAB deed op basis van het experiment enkele aanbevelingen, maar die lagen allemaal voor de hand. Gebruik een zonnescherm, parkeer in de schaduw en ventileer je auto maximaal bij vertrek. We zullen er zelf nog aan toevoegen dat het afdekken van contactoppervlakken zoals de zetel, het stuur en de versnellingspook met een bijvoorbeeld een handdoek, ook uitstekend werkt. Bovendien kan de auto ook schade oplopen. Vooral bij oudere auto’s kan de kunststof bij dergelijke hoge temperaturen scheurtjes of barsten beginnen vertonen. Het afdekken scheelt ook daar een flinke slok op de borrel.

Bij dergelijke temperaturen kinderen of huisdieren in de auto achterlaten is - zelfs voor korte tijd - niet verantwoord.