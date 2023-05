Vandaag kan je écht koekjes bakken in je auto

Door: BV

Van een auto die in de zon staat wordt wel eens gezegd dat hij aanvoelt als een oven. En ja hoor, als je écht wil kan je op een dag als vandaag koekjes in bakken.

Vooral het dashboard van de auto wordt erg heet. De temperatuur ervan kan op een warme zonnige dag twee tot zelfs drie maal zo warm worden als de buitentemperatuur. Volgens verschillende websites (hallo, Google?) kan je de auto daarom echt gebruiken om koekjes te bakken. Dat zou al lukken vanaf een buitentemperatuur van 35 graden. De hitte van de komende dagen is bijgevolg ideaal voor een culinair experiment. Pizza schijnt overigens ook te lukken.

Tal van websites geven allerlei praktische informatie over je auto gebruiken als oven. We bundelen de belangrijkste tips hieronder alvast even.

Neem de tijd. De temperatuur in een echte oven is nog steeds een pak hoger dan in de auto. Het zal dus uren duren (tot wel 5 uur) om je koekjes te bakken.

- Kies voor dunne koekjes. Dik deeg zal nooit tot in de kern bakken.

- Werk op een bakplaat en steek die bij voorkeur al op voorhand in de auto zodat ze niet meer op temperatuur moet komen.

- Gebruik géén antiaanbakmat, maar werk op een naakte (ingevette) bakplaat. Een siliconenmat isoleert te veel.

- Gebruik een thermometer. Het deeg moet immers langere tijd blootgesteld worden aan temperaturen van minstens 70 graden om bacteriën te doden. Gebeurt dat niet dan riskeer je een voedselvergiftiging of erger.

- Vanaf een uur of drie (de schattingen lopen uiteen), controleer je je koekjes best regelmatig. Zijn ze krokant, dan leg je ze vanzelfsprekend op een koele plaats (niet meer op de bakplaat) om af te koelen. Niet in je auto dus.