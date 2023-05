Bizar: Lancia verkoopt meer dan Alfa Romeo

Door: BV

Lancia is dood. Begin 2014 kondigde Fiat-Chrysler het einde van het ooit zo roemrijk merk aan. Er is echter één uitzondering. Dat is de Ypsilon - de kleinste telg van het merk. De laatste generatie daarvan werd in 2011 geïntroduceerd en die verkocht te goed om hem mee een kopje kleiner te maken. Hij bleef in Italië in de catalogus staan en daar staat hij nog steeds. In 2015 werd hij zelfs nog een keer opgefrist.

Eén model doet beter dan een gans merk

Inmiddels is die Ypsilon ook al een oudje. En toch verkoopt het model nog altijd goed. Uit de verkoopscijfers van de Fiat Group blijkt dat er tijdens de eerste helft van dit jaar in het totaal 34.691 Ypsilons zijn verkocht. Een cijfer dat zich aftekent in schril contrast met de resultaten van Alfa Romeo. Dat verkocht over dezelfde periode niet meer dan 27.702 auto’s in de EU.

Het ganse Alfa-gamma, dat bestaat uit de Giulia, Stelvio, 4C, Mito en Giulietta geniet met andere woorden in gans Europa minder populariteit dat één enkele Lancia in één land.

Lancia Ypsilon te koop

De Italianen kunnen de Ypsilon krijgen met twee benzinemotoren en één diesel. De benzines zijn allemaal 1,2l groot. De minst krachtige levert net geen 70pk en wordt gecombineerd met een handgeschakelde versnellingsbak. Een versie met 85pk laat zich steeds combineren met een automatische transmissie. De diesel is de krachtigste van het trio. Die heeft 95pk.