In China kost de Seat Ateca minder dan een Dacia Duster

De Ateca is de middenklasse SUV van Seat. De 4,4m lange en 1,84m brede vijfzitter is het broertje van de VW Tiguan en de Skoda Karoq. Bij ons staat het model in de catalogus vanaf 23.160 euro. De duurste versie kost 31.400 euro, de Cupra Ateca (zie test hier) niet meegerekend.

In China staat het model sinds kort ook in de catalogus. Hij wordt er gebouwd door de FAW-Volkswagen-joint-venture en verschijnt er in de catalogus onder de merknaam Jetta. De Duitsers vallen daarmee in China de onderzijde van de markt aan.

Nauwelijks gecamoufleerd

Het uiterlijk werd een klein beetje gecamoufleerd met een nieuwe aan de Chinese smaak aangepaste grille, maar de structuur en de koetswerkpanelen zijn die van de Ateca. Onder de kap is er wel verschil. Alleen een 150pk sterke 1.4l turbo-benzinemotor (in onze contreien inmiddels vervangen door een 1.5) wordt aangeboden. Er is keuze uit een handgeschakelde zesbak of een zestrapsautomaat die door de Japanse toeleverancier Aisin Seiki wordt gebouwd. De zeventraps-DSG-automaat wordt niet ingebouwd. Wellicht is die te duur.

De helft goedkoper dan in een België

Volkswagen zet de Jetta SV5 immers in de markt met een bijzonder competitieve prijs. De instapper kost er slechts 89.800 yuan en de topuitvoering wisselt van eigenaar voor niet meer dan 119.800 yuan. Dat betekent dat het model te koop is vanaf 11.710 euro. Dat is goedkoper dan de Dacia Duster (zie test hier) die in z’n basisuitvoering nog steeds 11.990 euro kost.

Volgens FAW-Volkswagen is het de eerste keer dat Chinesen een ‘Duitse’ crossover kunnen kopen voor minder dan 100.000 yuan. Jetta werkt er met een eigen dealernet met tegen het einde van dit jaar ruim 200 verkoopspunten. De eerste leveringen voor de VS5 zijn in september gepland. Later komt er nog een grotere SUV - de VS7 - die wellicht gebaseerd zal zijn op de Seat Tarraco.