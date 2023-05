Sandero en Logan met nieuwe Renault-look

Door: BV

Nieuwe auto’s lijken almaar meer op elkaar en eigenlijk wordt de merkidentiteit, enkele uitzondering nagelaten, louter door een handvol makkelijk uit te wisselen panelen bepaald. Merken wijzen voor die eenheidsmeuk steevast met de vinger naar de almaar strenger wordende regelgeving. Maar zo nu en dan komt er een auto uit die een vervelende plaagstoot uitdeelt naar de verkondigers van die propaganda. Neem bijvoorbeeld de Hyundai Kona.



Flexibiliteit



De eenheidsmeuk heeft, zo denken we hier bij Auto55 vooral te maken met de flexibiliteit die een automerk zichzelf wil geven. Om dezelfde auto nog eens te verkopen bijvoorbeeld. Met een andere merknaam. Hetzij die van zichzelf, hetzij die van een ander merk. De voorbeelden zijn legio. Bestelwagens van Renault gaan over de toonbank als Mercedes of Nissan. Een Samsung (een dochteronderneming van Renault) moet een ruit op de neus kunnen krijgen en naadloos in het aanbod passen (zoals met de Koleos gebeurde) en als het binnen de lokale markt past, moet ook een Dacia een Renault kunnen zijn. In Zuid-Amerika zijn de Logan en Sandero immers Renaults. De modelnaam bleef, de merknaam veranderde.

Renault Sandero en Logan

Ze worden daar met een minimum aan esthetisch vertimmerwerk tot Renault omgebouwd. En die twee modellen zijn door het merk net op een opfrisbeurt getrakteerd. Er zijn wat technische aanpassingen (je kan er nu een CVT-automaat bestellen), het interieur wordt bijgespijkerd (nieuw infotainment, nieuwe, bredere zetels) en het exterieur wordt grondig aangepakt.

De Sandero en Logan, die er beiden worden aangeboden in een versie met verhoogde bodemvrijheid, sluiten er voortaan nauwer aan bij de andere recente modellen van Renault. Een grotere grille vooraan, gecompliceerde lichten met LED-technologie en een nieuwe achterzijde met grote horizontale lichtblokken (waardoor ook de kofferklep werd gewijzigd) moeten ervoor zorgen dat beide Dacia’s er in een oogwenk als Renault herkenbaar zijn.

Stilaan toe aan vervanging

De huidige generatie van de Dacia Sandero en Logan dateert uit 2012, maar in 2016 waren beide modellen voorwerp van een erg grondige opfrisbeurt. In Zuid-Amerika kwam de actuele modelgeneratie twee jaar later op de markt.