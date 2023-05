Bentayga blijft enige Bentley SUV

Door: BV

Zowat elk automerk surft mee op de SUV-rage. Een golf die volgens recente cijfers wat aan kracht begint in te boeten. En er zijn tekenen dat enkele bedrijven uit de autosector dat al in de smiezen hebben. Bentley verdubbelde z’n totale merkverkoop bijna door de introductie van één enkele SUV - de Bentayga. Lamborghini ervoer hetzelfde effect met de Urus en beide VW-dochters haalden natuurlijk hun mosterd van bij Porsche. Dat bedrijf verkoopt al jaren meer SUVs dan sportwagens. Bekijk marketingmateriaal uit Stuttgart dat bestemd is voor de Amerikaanse of Aziatische markt en je vind nauwelijks verwijzingen naar de tweezitters van het bedrijf. Daar claimt het merk dat het de “Nr1 sports-SUV manufacturer of the world” is. De 911? Onbelangrijk.

De helft van de omzet

De Bentayga vertegenwoordigt bijna 50 procent van de omzet van het merk. En die SUV - die door vele Europeanen verre van elegant of mooi wordt gevonden, draagt inmiddels de titel van de best verkopende Bentley aller tijden. Maar, zo zei Bentley-baas Adrian Hallmark tijden een babbel met gespecialiseerde pers, “het blijft bij die ene SUV”. De Betayga zal verder ontwikkeld en verbeterd worden en voor 2025 wil het Britse luxelabel er ook een elektrische variant van in de catalogus hebben. Maar een broertje voor grote Bentley komt er niet. Eén SUV is genoeg.