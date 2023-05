Macan blijft populairste Porsche

Door: BV

Porsche leverde tijdens de eerste helft van dit jaar precies 133.484 voertuigen aan klanten. Dat is een stijging van 2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

Winststijging

Op elk van die auto’s wist Porsche toch weer wat meer winst te nemen dan voorheen, want het bedrijfsresultaat steeg met 3 procent en de omzet nam zelfs 9 procent toe. In het totaal ging er 13,4 miljard euro door de handen van het Duitse merk, waarvan 2,2 miljard euro op de winstrekening gestort kon worden. Tegelijk nam ook het personeelsbestand van het bedrijf met 5 procent toe - een voorbereiding op het elektrische offensief dat het merk uit Stuttgart plant. Er werken nu 33.839 mensen.

De topper blijft de Macan. Daarvan werden er het afgelopen halfjaar 47.357 van aan de man gebracht. De grotere Cayenne doet het ook nog steeds goed. Die werd bij 41.725 klanten afgeleverd, wat een stijging van 45 procent vertegenwoordigde.

Waar gaat het goed?

De nieuwe modellen van het bedrijf doen het met name goed in China, Azië en het Midden-Oosten. In China kende het merk een groei van 28 procent. In Azië, Afrika en het Midden-Oosten werd een stijging van 20 procent geboekt en in de VS ging het merk 3 procent in de plus.

Porsche verwacht dat z’n resultaten tijdens de tweede jaarhelft nog verder stijgen. Er komen namelijk flink wat nieuwe modellen op de markt, waaronder de Cayenne Coupé, de 718 Spyder, 718 Cayman GT4 en de eerste elektrische Porsche - de Taycan. Die zal voor het jaareinde bij de dealer staan.