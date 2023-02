Audi A1 Citycarver is gebouwd voor de stadsjungle

Door: BV

Het lijkt wel de summer of love bij Audi. De Duitsers kruisen segmenten dat het een lieve lust is. Vorige week werd nog de Q3 Sportback geïntroduceerd - een kruising tussen een SUV en een Coupé. En vandaag is het de beurt aan de Audi A1 Citycarver. Dat is een A1 Sportback die wat te dicht bij een SUV (of op z’n minst een crossover) heeft gelegen. Stoer, maar ook delicaat. Met al die glanzende plastics en grote velgen hoef je het terrein niet in te duiken. Jezelf in een stedelijke omgeving een meer avontuurlijk imago aanmeten - daar gaat het om. De naam windt er ditmaal geen doekjes om.

Waar zit dat krasgevoelig glanzend plastic dan. Wel, zo ongeveer overal waar je voor terreingebruik stootvast en krasvrij materiaal zou willen: om de wielbogen, aan de dorpels en tegen de onderzijde van de bumpers. Aan de uiteinden wordt het gecombineerd met zilvergrijze lak. Een knipoog naar beschermplaten die er (natuurlijk) ook niet zitten.

Met die grote velgen (ten minste 16” maar optioneel kunnen ze ook groter zijn) kijk je ook maar beter uit je doppen als je een borduur nadert. Bij oneffenheden heb je dan weer net iets meer marge. De ophanging werd 35mm verhoogd, maar omdat ook de bandomtrek groter is, staat de Citycarver in het totaal 40mm hoger boven het asfalt.

Géén Allroad

Over de motoren laat Audi nog niet veel los, maar je kan ervan uitgaan dat die nagenoeg het ganse aanbod van de A1 Sportback overnemen. De aandrijflijn is namelijk technisch identiek. Vierwielaandrijving hoort niet eens tot de mogelijkheden. Wellicht is het daarom dat Audi ervoor koos om niet Allroad op de kofferklep te zetten. Die modellen beschikken over quattro vierwielaandrijving.

Vanaf volgende maand opent Audi de orderboeken voor de Citycarver. Wie er snel bij is kan z’n centen opdoen aan de inmiddels traditionele ‘Edition One’ lanceeruitgave. Die heeft onder meer 18” lichtmetaal, een contrasterend dak en spiegelhuizen, oranje of zilveren interieuraccenten en specifieke logo’s.