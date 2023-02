Muntje? Deze Alpina B7 is indiscreet snel.

Door: BV

Een snelle BMW die niet de brutaliteit van heeft van een M? Die bijna net zo snel is, maar een pak discreter is? Dan kan je altijd bij Alpina aankloppen. Menig kenner beweert zelfs dat die Alpina’s fijner rijden dan het echte spul, omdat ze meer comfort-georiënteerd zijn.

Personaliseren

Je kan bij Alpina je Duitser laten aankleden zoals je zelf wil. Dat betekent natuurlijk dat je de vrijheid hebt om af te wijken van de inherente discretie van de opgepepte BMW’s. Kies je voor deze muntgroene lakkleur bijvoorbeeld, dan kan je er donder op zeggen dat een passage opgemerkt wordt.

BMW weigert al tijden om een M7 te bouwen en ook van de huidige generatie staat die niet op de teller. De Alpina B7 is met andere woorden de snelste Siebener die je kan kopen zonder dat je je garantie opgeeft (Alpina heeft constructeursstatus). De 4,4l V8 biturbo is opgewerkt tot 600pk en 800Nm. In combinatie met een achttrapsautomaat met vierwielaandrijving wil dat zeggen dat je al na 3,6 seconden 100km/u rijdt en en de topsnelheid bedraagt een indrukwekkende 330km/u.