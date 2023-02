Maserati lanceert volgend jaar nieuwe sportwagen

Door: BV

Tijdens de bekendmaking van de tweede kwartaalresultaten van FCA, herhaalde het bedrijf z’n doelstellingen voor de toekomst. Veel nieuws zat daar niet bij, behalve voor Maserati. Dat merk presteert onder de verwachtingen, vooral omdat de Chinezen minder koopgraag blijken dan gedacht.

Maserati Alfieri

Op de planning stonden eerder al nieuwe versies van de Levante en Quattroporte, terwijl de Italianen in het verleden ook steevast de productieversie van de Alfieri aankondigden. Dat doet het merk al sinds 2014, toen de concept car werd voorgesteld. Elke triomfantelijke en met bombarie aangekondigde toekomstige lancering wordt immers gecompenseerd door een veel discretere dat er wordt uitgesteld.

Op de nieuwe productplanning van Maserati verschijnt nu weer een sportauto. Volgend jaar al. Het bedrijf noemt de Alfieri niet bij naam. Het is ook mogelijk dat het om een ander, nieuw ontwerp gaat. De Alfieri is tenslotte alweer vijf jaar oud.

Over de Levante, Ghibli en Quattroporte...

In 2020 staan ook opgefriste versies van de Levante, Ghibli, en Quattroporte op het programma. Je hoeft niet op ingrijpende facelifts rekenen. Een jaar later komt er een SUV bij. Eentje die plaats zal nemen onder de Levante, die ook aangeboden zal worden met een elektrische aandrijflijn. In 2021 staat tenslotte nog een cabriovariant van de eerder genoemde naamloze sportauto op de planning.

Die sportauto lijkt, in tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen, niét het einde te betekenen voor de GranCabrio. Die staat immers zelf ook nog op de planning, in 2022. Dan komt er een nieuw model van. Net als een nieuwe generatie van de Quattroporte. De Levante, op de markt sinds 2016, wordt volgens de planning vervangen in 2023. Dat model wacht dus een volstrekt normale productcyclus. Alle nieuwe Maserati’s zouden voorzien zijn van elektrificatie.