Skoda Fabia, Scala en Kamiq in sportieve outfit

Door: BV

In 1912, toen de rally van Monte Carlo nog maar aan zijn tweede editie toe was, stond er al een Skoda aan de start. En in 1936 reed de Skoda Popular naar een tweede plaats in z’n categorie. Iets wat de constructeur destijds vierde met een beperkte oplage van 70 voertuigen die rechtstreeks waren afgeleid van de rallyauto (zie foto onder). Skoda noemde die ook meteen Monte Carlo.

Monte Carlo verscheen pas 75 jaar later, in 2011, weer op een Skoda. Dat was een lifestyleversie van de tweede Fabia-generatie. En ook bij de derde generatie van de compacte Skoda was een Monte Carlo-uitvoering leverbaar. Tussen 2014 en 2019 was er een Citigo Monte Carlo, een Skoda Rapid en Rapid Spaceback Monte Carlo en een Yeti met de naam van de mondaine stad aan de Middellandse Zee was er tussen 2015 en 2017.

Zwarte accenten

Ditmaal introduceert het bedrijf andermaal een Fabia met sportieve aankleding terwijl ook de nieuwe Skoda Scala (zie test hier) en de compacte SUV Kamiq ten prooi vallen aan de opsmuksessie. Een speciale badge en een hoop zwarte stijlaccenten (waaronder de spiegelhuizen en de grille) zijn de voornaamste kenmerken van de Monte Carlo-edities.

De nieuwe versies worden op het Autosalon van Frankfurt voor het eerst aan het gamma toegevoegd. Dat loopt van 10 tot 22 september.