Dacia Duster doet downsizing

Door: BV

Dacia vervangt de atmosferische 1.6l benzine viercilinder in de Duster (zie test hier) door een moderne, kleinere krachtbron met een turbo.

TCe 100 voor Dacia Duster

De Roemeense SUV (gebouwd in Pitesti) krijgt een 1-liter driecilinder turbomotor onder de kap. Dat is één van de recentste motoren van de Renault Nissan Alliantie. De driepitter die als TCe 100 in de catalogus verschijnt levert 100pk en 160Nm. Dat is 15pk minder, maar ook 4Nm meer dan de zestienhonderd die hij naar het pensioen drijft. De eenheid is uitsluitend leverbaar in combinatie met voorwielaandrijving en een handgeschakelde vijfbak.

Bijna net zo vlot en veel zuiniger

De combinatie is een tikkeltje trager dan voorheen. Een sprint naar 100km/u kan in 12,5 seconden (was 11,9) en de top bedraagt 168km/u (tegen 172 voor de 1.6). Maar op vlak van verbruiksgemiddelde (5,5l/100km - WLTP) en CO2-afgifte (125g/km) doet de nieuweling het wel een flinke 18% beter.

Basisprijs Dacia Duster

De basisprijs van de Duster blijft dezelfde. Ook als TCe 100 staat de instapper nog steeds in de catalogus vanaf 11.900 euro.