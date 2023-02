Nederlander veroordeeld voor negeren waarschuwingslampje

Door: BV

Een 38-jarige Nederlander werd vandaag veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur en zes maanden voorwaardelijk rijverbod. Hij negeerde namelijk een waarschuwingslampje op het dashboard van z’n auto.

Tragisch ongeluk

Toen de man in kwestie twee jaar geleden, op 26 augustus 2017, op de snelweg reed ging het lampje dat waarschuwt voor lage bandenspanning aan. Wat later begon z’n stuur te trillen, waardoor de man z’n auto tot stilstand brengt op de linkerrijstrook van de snelweg. Een achterop komende auto kon hem niet meer ontwijken, wat leidde tot een spectaculair ongeluk. Daarbij werd de bestuurder van de achteropkomende auto uit het voertuig geslingerd. De man loopt blijvend letsel op.

Lampje "verplicht tot actie"

“ het risico op concreet gevaar vermijden ”

Uit onderzoek bleek dat het waarschuwingslampje al 21 kilometer brandde. Omdat het een geel lampje betrof en niet een rood, had de rechter begrip voor het feit dat de bestuurder verder reed. Maar hij had geen sympathie voor het feit dat de man z’n rijgedrag op geen enkele wijze aanpaste en gewoon links op de rijbaan bleef. De Nederlandse rechtbank oordeelde dat de bestuurder bij het zien van zo’n lampje verplicht is om actie te ondernemen om het risico op concreet gevaar te vermijden. Deze bestuurder deed niets.

De rechtbank had naar verluidt zowel oog voor het feit dat de bestuurder nog nooit eerder voor gelijkaardige feiten was veroordeeld, maar nam tegelijk ook de ernst van het veroorzaakte letsel mee. De bestuurder van de aanrijdende auto heeft onherstelbaar rugletsel.

Wat moet je dan doen?

Waarschuwingslampjes in auto’s zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Witte zijn doorgaans louter informatief. Groene geven aan dat iets goed werkt. Gele wijzen op een niet kritiek probleem en bij rode is het raadzaam om je auto onmiddellijk aan de kant te zetten.