Nieuwe instapversie Audi e-tron: 50 quattro

Door: BV

Audi introduceert eind dit jaar een nieuwe, goedkopere versie van zijn elektrische SUV e-Tron. Die krijgt 50 quattro op de kofferklep. Voor de aandrijving zorgen twee elektrische motoren met een gecombineerd vermogen van 230kW (312pk) en een maximale trekkracht van 540Nm. De accu is 71kWh groot.

Kleinere batterij

Bij elke as zit een elektromotor, maar die bij de vooras zit er het grootste deel van de tijd bij voor spek en bonen. Om de e-Tron zo efficiënt mogelijk te houden, doet de achterste elektromotor het gros van alle werk. Die vooraan mag alleen bijspringen wanneer dat echt nodig is. Het rijbereik van de nieuwe versie bedraagt ‘meer dan 300km’ volgens de WLTP-cyclus. Dat is gevoelig minder dan de ‘meer dan 400km’ die de 55 quattro belooft. Die heeft met 95kWh immers een gevoelig grotere accu.

Ook op vlak van prestaties geeft de nieuwe telg logischerwijze wat prijs. De acceleratie naar 100km/u vanuit stilstand kan in 7 seconden. Dat is een dikke tel meer dan de eerder gelanceerde variant. De snelheid wordt bij 190km/u elektronisch begrensd.

Goedkoper maar niet goedkoop

De batterij van de e-Tron 50 quattro kan met maximaal 120kW worden opgeladen. Volgens Audi wil dat zeggen dat de auto na een half uur stroom tappen weer klaar is voor een volgende lange etappe. Aan een conventioneel wisselstroomstopcontact met een capaciteit van 11kW is de accu na ‘ongeveer zeven uur’ weer opgeladen. Je merkt het - heel concreet is de informatie van Audi niet.

Wat Audi wel bijzonder precies kan vertellen is de basisprijs: die slinkt voor deze variant naar 70.950 euro. Niet goedkoop, wel goedkoper. De 55 e-Tron kost minstens 82.400 euro.