Geflopt? 112 Vlamingen kopen elektrische auto via groepsaankoop

Door: BV

Dat overheden allerhande de consument graag in een elektrische auto willen krijgen, is klaar als pompwater. Maar het is precies die autokoper die nog te koel reageert op die nieuwe technologie. Elektrische auto’s zijn stil, ja. Maar het rijbereik en een beperkte laadinfrastructuur steken ze nog stokken in de wielen. Om van de prijs nog maar te zwijgen. Tegen volgend jaar wil de overheid 60.000 elektrische auto’s in ons land op de weg hebben, maar er bollen er inmiddels niet meer dan 13.000.

Korting op elektrische auto

In een poging om de kloof te dichten organiseerde de Vlaamse overheid een groepsaankoop. Daarvoor werd een online platform opgericht. Via een groepsaankoop wilde de overheid de EV betaalbaarder maken. In de periode van januari tot mei bestelden 112 Vlamingen op die manier een nieuwe auto.

Wat is goed?

Meer dan 3.000 mensen meldden zich aan, maar slechts iets meer dan de helft bleek na telefonisch contact effectief geïnteresseerd te zijn. Uiteindelijk gingen slechts 112 mensen tot een aankoop over. Een flop zou je denken, maar zoals dat gaat bij overheidsinitiatieven mag dat natuurlijk niet zo genoemd worden. Offertevergelijker Bobex die de groepsaankoop voor de overheid organiseerde zegt dat een verkoopsratio van 6,4% (al louter berekend op de 1.748 mensen die na het eerste telefonische contact niet wegvielen) uitzonderlijk goed is voor de automobielsector.

Ongeveer één elektrische auto op vier werd dat trimester via de groepsaankoop verkocht. De Renault Zoe R90 was met 57 exemplaren het populairste model. Renault bood een korting van 14% op de catalogusprijs. Ook de Nissan Leaf en Hyundai Kona Electric werden vaak besteld. Toch is onwaarschijnlijk dat de overheid nog een tweede groepsaankoop organiseert.