Bentley maakt voortaan ook honing

Door: BV

Bentley staat bekend omwille van z’n ‘Flying B’ logo dat voorop de motorkap van de topmodellen prijkt. Je vindt het onder meer op de Mulsanne en op de nieuwe Flying Spur. Ditmaal interpreteert Bentley die vliegende ‘B’ net iets anders. Bijen. De Britten gaan honing maken.

Twee korven met in het totaal zo’n 120.000 bewoners zijn geïnstalleerd op de domeinen van de Britse fabriek in Crewe. Die grenst aan het platteland van Cheshire en volgens de directie is dat een ideale habitat voor Britse bijen. Voor de kenners: het zijn Britse Apis Millifera hongingbijen die er voortaan uitzwermen.

15kg per jaar

Of Bentley commerciële plannen heeft met de honing, is niet duidelijk. Die zou in elk geval exclusief zijn. De jaarlijkse oogst van de twee korven wordt op niet meer dan 15 kilogram geschat. Het voornaamste doel is vooral de natuur een handje helpen. Zoals op de meeste plaatsen gaat de bijenpopulatie er in het VK op achteruit.

Ook Porsche heeft honing

Bentley is niet de eerste fabrikant die de kleine nuttige insecten een veilige haven biedt. Porsche startte in 2017 ook al met een project in Leipzig. De Duitsers zagen het groter: 25 bijenkorven en ruim 1,5 miljoen bijtjes. De honing wordt er verkocht in de winkel van het bezoekerscentrum onder de naam Turbienchen.