Cyberaanval op moderne auto’s "kan duizenden levens kosten"

Moderne auto’s worden almaar hoogtechnologischer. En dat betekent dat ze ook gevoeliger worden voor hoogtechnologische problemen. In het verleden werd er door onafhankelijke instanties al gewaarschuwd voor de risico’s van computerhacks. Geconnecteerde auto’s zullen in de toekomst vanop afstand overgenomen kunnen worden. Een nieuw Amerikaanse rapport daarover trekt aan de alarmbel. Of het probeert dat toch te doen.

Hacking gebeurt nu al regelmatig

Dat cyberrisico’s verre van theoretisch zijn, blijkt alvast uit recente diefstallen. Dieven van moderne luxewagens maken niet zelden gebruik van ontvangers en smartphones om sleutelsignalen te dupliceren en zo op enkele minuten van tijd en zonder de minste braaksporen met auto’s aan de haal te gaan. Dat soort diefstallen is inmiddels een plaag.

Dodelijke hacks mogelijk

Maar, zo zegt het 49 pagina’s dikke rapport, dat is slechts een tipje van de ijsberg. Conventionele hacking die gebruik maakt van de internetverbinding en achterpoortjes in de software van miljoenen geconnecteerde auto’s exploiteert, is een veel groter gevaar. Het rapport becijferde dat tegen 2022 meer dan de helft van alle auto’s op de weg één of andere vorm van internetconnectie aan boord heeft. Die systemen zijn onvoldoende beveiligd en “lopen het risico op dodelijke hacks”.

Een beperkte kennis en eenvoudige apparatuur volstaan volgens het rapport om een aanval op de Westerse mobiliteit te openen die het potentieel heeft om “duizenden slachtoffers” te maken. Al in 2015 sloeg iemand erin om een Jeep te hacken en op de snelweg tot stilstand te brengen. Hoewel het toen om een echte hack ging, was er geen kwaad opzet in het spel. Het was een demonstratie om publiek en - vooral - industrie voor het gevaar te sensibiliseren. De fabrikant ondernam verdere stappen om de beveiliging van z'n auto's te verbeteren.

Auto-industrie reageert koel

Een vertegenwoordiger van een koepelorganisatie in de auto-industrie reageerde koel. “In augustus worden in Las Vegas een aantal cybersecurity-conventies gehouden en dan zijn er wel meer van dit soort van ophefmakende rapporten”. Voorts wees ze in naam van de autosector op het feit dat “ook consumenten op dit vlak verantwoordelijkheden hebben”, al werd er niet aan toegevoegd wat die dan precies zouden zijn.

Eenvoudige oplossing

Inmiddels stelt het rapport een eenvoudige oplossing voor. Auto’s zouden uitgerust moeten zijn met een eenvoudige schakelaar waarmee de bestuurder onmiddellijk de verbinding met internet kan verbreken.