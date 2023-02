Helemaal bloot: de nieuwe VW Golf

Door: BV

Nog dit jaar stelt Volkswagen de nieuwe, achtste generatie van de Golf voor. Er is nog een beetje onduidelijkheid of dat nu volgende maand al gebeurt op het Autosalon van Frankfurt. Het is mogelijk dat de Duitsers er in oktober een geheel eigen evenement voor op poten zetten.

Helemaal klaar

In elk geval is generatie 8 van de populaire middenklasser (de Golf is nog steeds de meest verkochte Europese auto) helemaal klaar. Dat Volkswagen kiest voor een designevolutie past binnen de traditie van het bedrijf. Dat was ook uit eerdere spyshots al duidelijk.

Inmiddels bereidt de marketingafdeling van VW de lancering klaar. Daarvoor worden er dezer dagen promotieplaatjes geschoten in Barcelona. Niet de makkelijkste keuze voor iets wat je geheim wil houden. Dat is dan ook niet gelukt, waardoor we de Golf nu al zonder camouflage op je kunnen loslaten.

Horizontale lijnen en slankere lichtunits domineren het design. Aan de voorzijde gaat dat gepaard met een motorkap met meer geprononceerde vouwlijnen. Inspiratie daarvoor is afkomstig van de Arteon.

Verborgen boodschap?

Het exemplaar dat Volkswagen gebruikte om plaatjes te schieten lijkt te suggereren dat de uiteindelijke commercialisering van het model pas voor begin volgend jaar is. De nummerplaat WOB GO 820 lijkt dat te suggereren. De eerste drie letters staan voor Wolfsburg, waar het hoofdkwartier van de autogigant gevestigd is. De GO staat voor Golf , en van de drie cijfers stipt het eerste de nieuwe generatie (8) aan, en verwijzen de laatste twee (20) naar een lancering in 2020.