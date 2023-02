VW sloopt 100.000 sjoemeldiesels, milieu-organisaties zijn kwaad

Door: BV

Het is straks alweer vier jaar geleden dat Volkswagen tegen de lamp liep met dieselmotoren die zich door illegale software schoner voordeden dan ze eigenlijk waren.

Europese consument kreeg de rekening gepresenteerd

Grootschalige fraude die er toe leidde dat de dieselmotor door ijverige milieuorganisaties en overheden allerhande op een slecht blaadje kwam te staan. In Europa zouden de meeste dieselmotoren aangepast moeten worden. Of dat ook effectief gebeurde en echt iets uitmaakt, is nog een open vraag. In de VS kocht Volkswagen de sjoemeldiesels grotendeels terug. Terwijl in Europa de klant blijft zitten met een financiële kater - de waarde van diesels op de occasiemarkt zakte al gevoelig - werd de Amerikaanse consument gecompenseerd.

Honderdduizenden geparkeerde diesels

Meer dan 400.000 sjoemeldiesels kocht VW er terug. Het merk was verplicht om gigantische parkeerplaatsen te huren om ze te parkeren. Vergeten vliegvelden in woestijnen, dat soort van plekken. Bijna nieuwe Volkswagens staan er al jaren. Maar nu worden ze gesloopt. Het Duitse Wirtschaftswoche kon documenten inzien die de Duitse autobouwer overmaakte aan het Amerikaanse ministerie van justitie. Daaruit blijkt dat Volkswagen al ruim 102.000 auto’s sloopte.

Milieu-organisaties ontevreden

Milieu-organisaties in Duitsland reageren bijzonder negatief op het nieuws. Ze becijferden dat de CO2-uitstoot die nodig was om die auto’s te bouwen vergelijkbaar is met de jaaruitstoot van een stad met 50.000 inwoners. En al die uitstoot, zo’n half miljoen ton, gaat nu verloren terwijl de auto’s in kwestie perfect konden functioneren. Bovendien, zo zeggen ze, is er een ‘fix’ voor de betrokken voertuigen. Ze konden met andere woorden weer gewoon verkocht worden.

Volkswagen nuanceert door te zeggen dat de 102.000 betrokken auto’s inmiddels in een slechte of defecte staat verkeerden. Het overweegt om zo’n 260.000 sjoemeldiesels wél gewoon te verkopen, mogelijks door een overeenkomst aan te gaan met een veilinghuis. Of die diesels in Amerika weer de baan op mogen is twijfelachtig. Wellicht moeten ze verscheept worden naar een ander continent.