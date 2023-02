Noorwegen krijgt eigen Tesla-concurrent

Door: BV

Overal ter wereld duiken nieuwe producenten van elektrische wagens op. Of liever gezegd - de aankondigingen. Merken en modellen die het effectief tot serieproductie schoppen zijn uitzonderingen, niet regel. Dit is de nieuwste: Fresco Motors. Uit Noorwegen. Niet zo onlogisch, want in Europa zijn het de Noren die het meeste elektrische auto’s kopen.

Straffer dan Tesla

Fresco werkt nog aan een prototype. Alleen een computerrendering van het design is er al. Een auto die met z’n 4,8 meter lengte en 2,2 meter breedte (spiegels incluis, denken we dan) tussen de Tesla Model 3 en de Tesla Model S in valt. Maar niet op vlak van prestaties. De Noren geloven duidelijk niet in weinig beloven en veel geven. Veel beloven, dat is meer hun credo. Kijk maar: volgens de bedenkers gaat de Reverie - want zo heet het model - in minder dan 2 seconden naar 100km/u, haalt hij een topsnelheid van 300km/u en zal hij verder kunnen rijden dan een benzinewagen.

Theorie versus praktijk

Op welke manier Fresco Motors dat allemaal wil realiseren, wordt er niet bij verteld. Een accu met verwisselbare cellen, dat is nogal cryptisch. Het enige wat concreet verklapt wordt, is dat de Reverie een elektrische auto mét een versnellingsbak wordt: vier versnellingen, terwijl EVs er doorgaans helemaal geen hebben.

Een introductiedatum? Neen, die er ook nog niet. We vermoeden dat de tekeningen van het model vooral moeten dienen om banken en financiers week in de portefeuille te maken. Lukt die moeilijke opdracht dan horen we er misschien nog een tweede keer van…