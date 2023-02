Accu elektrische Smart stuk? 17.000 euro graag

Door: BV

De eigenaar van een elektrische Smart in Duitsland wist niet wat hij hoorde. Hij had vijf jaar geleden voor zo’n 24.000 euro een nieuwe elektrische Smart gekocht. Maar de batterij van de stadsauto ging stuk. Toen de offerte voor de vervanging binnenliep, viel hij bijna van z’n stoel. Daimler rekent zo maar eventjes 17.000 euro aan voor een nieuw accupakket. Zonder werkuren welteverstaan. De fabrikant bevestigde inmiddels de bedragen aan de Duitse website Focus Online, die het verhaal toetste.

In een lezersbrief aan ADAC Motorwelt komt de man tot de voor hand liggende conclusie: zijn elektrische auto is economisch total loss. “Ik denk dat ik er maar een plantenbak van maak en weer met een diesel naar mijn werk rij”, concludeert hij droog.

Betrouwbaarheid accu moeilijk te achterhalen

Daimler wou niet meegeven hoe vaak een accu stuk gaat. Deze redactie weet uit eerdere contacten met Belgische invoerders dat zulke gegevens ook in ons land door de invoerders afgeschermd worden. Vaak beroept een automerk zich op de uitgebreide garantie die geldt voor accupakketten. De meeste automerken geven immers een langere garantieperiode dan gebruikelijk op de batterijen. Maar daar is het ook zo dat het de moeite loont om de kleine lettertjes uit te pluizen. De fabrikant vindt een accu Immers pas ‘defect’ wanneer z’n rendement onder een bepaald percentage zakt. Soms zelfs maar 70%. Dat betekent dat je van een elektrische auto die verkocht is met een rijbereik van 300km, maar 210km kan overhouden zonder dat de fabrikant zich verplicht ziet om onder garantie in te grijpen.

Renault verschuift het probleem door de accu ook aan te bieden in een verhuurformule. Die zadelt de klant echter op met een maandelijkse kost - genoeg voor een volle tank of twee bij een conventioneel aangedreven auto - en ook daar zijn de kleine lettertjes van toepassing.

Economisch weinig zinvol

Een elektrische Smart EQ is in ons land verkrijgbaar vanaf 23.995 euro. Inmiddels geeft het merk ook 8 jaar garantie op de batterij, al geldt er wel een beperking van niet meer dan 100.000km. Gaat de accu stuk na precies 100.000km, dan heeft die nog steeds elke zes kilometer één euro gekost. ADAC raadt kopers van tweedehands elektrische auto’s in elk geval ten sterkste aan om de accu door een onafhankelijke instantie te laten controleren.